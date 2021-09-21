В школе Брянска мусульманке не разрешали носить хиджаб

В одной из школ Брянска девушке, исповедующей ислам, не разрешали носить хиджаб. Общеобразовательное учреждение она закончила в 2018 году, сообщает "РИА Новости".

В 11 классе ученице исполнилось 18 лет, и носить хиджаб она решила сама. В первый день ее вызвали к директору и сказали, что школа - не то место, где нужно демонстрировать религиозные убеждения, и платок придется снять.

Но девушка осталась при своем. По ее словам, насильно с нее никто хиджаб не снимал. Но успеваемость в 11-м классе резко упала. Педагоги стали предъявлять более высокие требования.