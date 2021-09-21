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Общество21 сентября 2021 10:33

В школе Брянска мусульманке не разрешали носить хиджаб

Девушка закончила общеобразователиное учреждение в 2018 году
Марина АНТОНОВА
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В одной из школ Брянска девушке, исповедующей ислам, не разрешали носить хиджаб. Общеобразовательное учреждение она закончила в 2018 году, сообщает "РИА Новости".

В 11 классе ученице исполнилось 18 лет, и носить хиджаб она решила сама. В первый день ее вызвали к директору и сказали, что школа - не то место, где нужно демонстрировать религиозные убеждения, и платок придется снять.

Но девушка осталась при своем. По ее словам, насильно с нее никто хиджаб не снимал. Но успеваемость в 11-м классе резко упала. Педагоги стали предъявлять более высокие требования.