В Брянске тепло дали в 167 школ и детских садов. Холодные батареи остаются еще в 11 учреждениях образования, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Практически во всех случаях причина непоставки теплоносителя – устранение порывов на теплосетях, - говорят в мэрии. - Кроме гимназии №3, где идет пуско-наладка системы отопления внутри здания и детского сада №51, где из-за проводимого рядом строительства только 20 сентября была удалена временная заглушка на теплотрассе.

В Брянске запустили 206 из 209 стационарных котельных. Из 25 муниципальных котельных работают 24. Не запустили одну новую котельную на улице 2-ой Почепской. Ее передают энергетикам.

Не запустили также две ведомственные котельные. Одна из них расположена на проспекте Станке Димитрова. Ее обещают запустить 21 сентября. И еще одна отапливает только торговый центр.

В Брянске помимо стационарных есть еще 122 крышные котельные. Решение о начале отопительного сезона в этом случае принимают собственники дома, где такие расположены.