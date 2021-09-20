В Брянске росгвардейцы задержали дебошира в кафе. «Тревожная кнопка» сработала в заведении, расположенном на проспекте Станке-Димитрова, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Пьяный 26-летний молодой человек отличился агрессивным поведением. Он размахивал руками, выражался нецензурной бранью и пытался завязать драку с окружающими.

Персонал кафе неоднократно делал дебоширу замечания, но тот их игнорировал и даже начал портить имущество. Вызвали правоохранителей.

Разбуянившегося посетителя задержали и передали полицейским.

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