В Брянске военнослужащий-контрактник убил незнакомца у кафе "Жар-Пицца"

В Брянске завели уголовное дело на военнослужащего, нанесшего смертельный удар незнакомцу ночью около кафе «Жар-Пицца». Военнослужащего по контракту войсковой части 86589 младшего сержанта Владимира Сагателяна будут судит по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе военного следственного отдела СК России по Брянскому гарнизону.

Предварительно установили, что 5 сентября около двух часов ночи Сагателян находился недалеко от кафе «Жар-Пицца» на улице Димитрова, 29. Из-за личной неприязни он ударил кулаком в голову раньше незнакомого мужчину. Тот упал и умер на месте.

- Сейчас решают вопрос об избрании наказания подозреваемому, - говорят в военном ведомстве . - Проводят следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные экспертизы

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