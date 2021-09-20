Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».

АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:

1 Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата 65000

руб. Ученик электросварщика.

2 Штамповщик з/плата от 30000 руб.

3 Грузчик-стропальщик з/плата 22000 руб.

4 Машинист мостового крана з/плата 27000 руб.

5 Токарь з/плата от 65000 руб.

6 Сверловщик з/плата от 43000 руб.

7 Фрезеровщик з/плата 47000 руб.

8 Мастер производственного участка з/плата 31000 руб.

9 Слесарь-ремонтник з/плата от 25000 до 35000 руб.

10.Слесарь механосборочных работ з/плата от 44000 руб.

11.Слесарь-инструментальщик з/плата 31000 руб.

12.Слесарь-электромонтажник з/плата от 40000 руб.

13.Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 до 40000 руб.

14.Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб.

Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе

типовых конфигураций 1С.

15.Главный технолог з/плата от 60000 до 70000 руб.

Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.

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