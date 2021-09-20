Восстановительные работы подрядная организация ведет за свой счет. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске восстанавливают размытую дождем дорогу-дамбу. От непрекращающихся дождей пострадал съезд, примыкающий к дороге. Объект еще не сдали в эксплуатацию. Здесь еще не сделали укрепление склона и водоотвод, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик приступил к работе утром 20 сентября. С помощью техники формируют и уплотняют размытый слой. Рабочие настилают геосетку. В течение дня обустроят водоотводные лотки. Восстановительные работы подрядная организация ведет за свой счет.

На объекте продолжают строить струенаправляющие дамбы. Их песчаные формы заармируют и оденут в железобетон.

Напомним, 14 сентября в Брянске открыли движение по новой дороге Брянск-I — Брянск-II, при этом объект еще не сдали в эксплуатацию. Здесь продолжаются работы, которые не препятствуют движению автотранспорта.

- На протяжении всей дороги, соединившей Фокинский и Володарский районы, построили ливневку, - поясняют в мэрии. - Дождевая вода собирается с дорожного полотна и через водоприемные колодцы и трубы по бетонным лоткам отводится по склону дороги. При этом внизу вода попадает в специальную конструкцию, так называемый «струегаситель», который равномерно распределяет потоки сходящей воды, не давая размывать грунт. Также под дорогой построили мощные водопропускные трубы сечением 2 на 2 метра.

Кроме того, склоны дороги укрепляются геосеткой, ячейки которой засыпаются грунтом и засеиваются травой, образующей густую корневую систему. Всё вместе — построенная водоотводная система, водопропускные трубы и укреплённые склоны — надежно защищают дорогу от размывов, что только подтвердило природное испытание непрекращающимися дождями.

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