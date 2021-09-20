В Брянском районе владелец сети кафе задолжал работникам больше 648 тысяч рублей

В Брянском районе владельца сети кафе накажут за невыплату заработной платы работникам. Уголовное дело передали в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, с марта по декабрь прошлого года обвиняемый не платил зарплату 13 работникам. Образовалась задолженность больше 648 тысяч рублей.

Недобросовестный работодатель ответит по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности работодателем – физическим лицом». Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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