Брянца оправили на 9 лет в колонию за убийство матери

Когда потерпевшая перестала сопротивляться, трижды ударил ее в шею кухонным ножом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жителя деревни Титовка Брянского района на 9 лет оправили в колонию строго режима за убийство матери. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 7 февраля мужчина поссорился со своей матерью. В порыве гнева он стал душить женщину. Когда потерпевшая перестала сопротивляться, трижды ударил ее в шею кухонным ножом. Женщина скончалась на месте.

- Подсудимый полностью признал свою вину, - говорят в надзорном ведомстве. – Приговор суда в заоконную силу не вступил.

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