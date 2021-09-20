Брянца оправили на 9 лет в колонию за убийство матери

Когда потерпевшая перестала сопротивляться, трижды ударил ее в шею кухонным ножом.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Жителя деревни Титовка Брянского района на 9 лет оправили в колонию строго режима за убийство матери. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
В суде установили, что 7 февраля мужчина поссорился со своей матерью. В порыве гнева он стал душить женщину. Когда потерпевшая перестала сопротивляться, трижды ударил ее в шею кухонным ножом. Женщина скончалась на месте.
- Подсудимый полностью признал свою вину, - говорят в надзорном ведомстве. – Приговор суда в заоконную силу не вступил.
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