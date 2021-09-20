В Брянском районе в ДТП пострадали трое

60-летний водитель на автомобиле «Шкода», выезжая с прилегающей территории АЗС и поворачивая налево в сторону Дятькова, не уступил дорогу другому автомобилю. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе при столкновении двух иномарок пострадали трое. В их числе и 8-летний мальчик, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. ДТП произошло 19 сентября около 15.30 на 14 километре дороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области.

60-летний водитель на автомобиле «Шкода», выезжая с прилегающей территории АЗС и поворачивая налево в сторону Дятькова, не уступил дорогу другому автомобилю. Из-за чего и врезался в «Рено» под управлением 45-летнего мужчины, который ехал в строну Брянска.

- В ДТП 65-летняя пассажирка «Рено» получила перелом левой лучевой кости, - говорят в Госавтоинспрекции. – Пострадал и восьмилетний пассажир этого же автомобиля. Школьник сломал нос и зуб. 46-летняя пассажирка «Рено» получила ушиб головы, растяжение связок на правой ноге. Им всем назначили лечение и отпустили домой.

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