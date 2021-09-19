В ДТП под Брянском травмы получил 10-летний мальчик

В ДТП в Брянском районе травму получил 10-летний мальчик. Автоавария случилась около половины пятого вечера в субботу, 18 сентября, на 43-м километре дороги Северо-западный обход города Брянска, сообщают в областной Госавтоинспекции.

19-летний водитель автомобиля "Рено Символ" ехал со стороны поселка Ивановка в сторону города Дятьково. Молодой человек не учел метеорологические условия и не справился с управлением. Машина слетела в кювет и перевернулась.

У маленького пассажира диагностировали травму головы, сотрясение мозга, раны лба и перелом плечевой кости. Мальчика госпитализировали.