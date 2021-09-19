В Брянске ищут пропавшую 40-летнюю Ирину Глушенкову

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшую 40-летнюю Ирину Глушенкову. Родные не знают, где она находится с 12 сентября, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшей: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, рыжие волосы, серые глаза. Ирина Евгеньевна была одета в белую футболку, синие бриджи, обута - в синие резиновые шлепки.

Если вы видели пропавшую или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.