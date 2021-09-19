В Брянске голосовать пришел необычный Дед Мороз в бирюзовом костюме

19 сентября - последний день трехдневного голосования.

На 156 избирательном участке в Брянске началась подготовка к Новому году и к новой Думе. Туда, отдать свой голос, пришел Дедушка Мороз в бирюзовом парадном облачении.

Избирательные участки закроются в 20.00.

Новый год будем точно встречать с новыми лицами в новой Госдуме, считает исполнитель роли сказочного персонажа. Прохождение новых партий в Госдуму по-прежнему реально.

Вчера, на 20 часов местного времени, в Брянской области проголосовало 47,93% избирателей. Это очень высокий уровень явки.

На 156-й избирательный участок в Брянске пришел проголосовать необычный Дед Мороз.

Напомним, 19 сентября последний день голосования в Госдуму. Избирательные участки закроются в 20.00.