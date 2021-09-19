Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянской области из-за непогоды упали три дерева в Суражском и Унечском районах. Чтобы убрать их, привлекали пожарно-спасательные подразделения, дорожные службы и службы ЖКХ, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В Суражском районе упавшее дерево мешало проехать медицинскому автомобилю. Поэтому его пришлось быстро убрать, чтобы доставить жительницу в лечебно-профилактическое учреждение.

- Сведений о пострадавших в результате последствий непогоды не поступало, - говорят в спасательном ведомстве. - Жизнедеятельность населения не нарушена.

Напомним, сильный дождь обрушился на Брянскую область 17 и 18 сентября. Пользователи соцсетей сообщают об упавших деревьях в Бярнске. На новой дороге-дамбе размыло тротуар.