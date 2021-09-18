В Брянской области начался второй день голосования

В Брянской области в субботу, 18 сентября, начался второй день голосования за кандидатов в Государственную Думу. В восемь часов утра открылись 1078 избирательных участков и три временных избирательных участка.

- На всех участках соблюдаются все необходимые меры эпидемиологической безопасности, - написал брянский губернатор в конце первого дня голосования после посещения нескольких избирательных участков. - Каждый может выразить свою гражданскую позицию.

В регионе работают около шести тысяч наблюдателей за выборами.

Избирательные участки 18 сентября проработают до восьми часов вечера. В воскресенье, 19 сентября, состоится последний день голосования.