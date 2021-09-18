В Брянске День города завершился фейерверком

Фото: пресс-служба Брянксой городской администрации.

В Брянске День города-2021 завершился праздничным фейерверком. Залпы запустили в десять часов вечера на Кургане Бессмертия. И продолжались они примерно 10-15 минут.

Погода весь день 17 сентября была дождливая. Не закончился дождь и вечером. Выходным День города на этот раз не сделали. Хоть праздничный салют и был самым массовым мероприятием, на него пришли посмотреть не много горожан.

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