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Общество18 сентября 2021 9:28

В Брянске День города завершился фейерверком

На улице шел дождь, поэтому посмотреть на него отправились немногие
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянксой городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянксой городской администрации.

В Брянске День города-2021 завершился праздничным фейерверком. Залпы запустили в десять часов вечера на Кургане Бессмертия. И продолжались они примерно 10-15 минут.

Погода весь день 17 сентября была дождливая. Не закончился дождь и вечером. Выходным День города на этот раз не сделали. Хоть праздничный салют и был самым массовым мероприятием, на него пришли посмотреть не много горожан.

Пользователи делятся фотографиями и видео фейерверка в соцсетях.