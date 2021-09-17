Брянскую область вечером 17 сентября атакует сильный ливень. Непогода продлится с 21.00 до 6 утра 18 сентября. Об этом жителей региона предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Они могут быть связаны с ухудшением дорожных условий, скоплением сточных вод в низменных участках, на автомобильных дорогах, тротуарах, приусадебных участках частных домов, жилых зон многоквартирных домов, разрушением склонов оврагов, размытием дамб, дорог и насыпей.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».