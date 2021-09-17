В Брянске 38 детей-сирот получили ключи от квартир

В Брянске 17 сентября 38 детей-сирот получили ключи от квартир. Поздравлял новоселов глава региона Александр Богомаз, сообщают в пресс-службе областного правительства.

- За последние 6 лет 1785 детей получили квартиры, - сказал губернатор. - Причем больше 70 процентов жилья приобретено на первичном рынке. На эти цели израсходовали 2,3 миллиарда рублей, в том числе более 1,7 миллиарда – средства областного бюджета.

В этом году запланировали больше 400 миллионов рублей, и 320 миллионов из них составляют средства областного бюджета.

Работа по обеспечению детей-сирот жильем будет продолжат.

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