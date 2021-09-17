Мужчину поймали после сбыта пистолета-пулемета Судаева. Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянске задержали торговца оружием и боеприпасами

В Брянске задержали торговца оружием и боеприпасами. Его поймали после сбыта пистолета-пулемета Судаева А.И. (ППС-43) калибра 7,62 миллиметра и боеприпасов к нему, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Во время личного досмотра у задержанного из незаконного оборота также изъяли два пистолета системы ПМ и ТТ. Он самостоятельно доработал оружие прибором для беспламенной и бесшумной стрельбы. А также – больше сотни боеприпасов калибра 9 миллиметров и 7.62 миллиметра.

- На подозреваемого завели уголовное дело, - говорят в ведомстве. – Ведется следствие

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