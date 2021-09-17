В Брянске прошел митинг «Мы этой памятью сильны!»

Участники возложили цветы и венки к вечному огню на площади Партизан. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 17 сентября на площади Партизан прошел митинг «Мы этой памятью сильны!» Его приурочили к 78-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Участники возложили цветы и венки к вечному огню на площади Партизан, почтили память погибших минутой молчания.

Во время митинга также вручили грамоты о присвоении ряду населенных пунктов региона «Поселок Партизанской славы» и «Село Партизанской славы».

В 2010 году Брянску присвоили звание «Город Воинской Славы». И уже решением депутатов Брянской областной Думы учредили региональное звание «Город, село и поселок Партизанской славы». Сегодня таких наименований за выдающиеся заслуги в годы Великой Отечественной войны и большой вклад в партизанское движение на Брянщине удостоились: поселок Рогнедино, деревня Сагутьево Трубчевского района, деревня Матреновка Жуковского района, село Красная Слобода Суземского района.

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