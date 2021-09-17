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Общество17 сентября 2021 15:54

В Брянской области 18 сентября ожидают сильный ветер с дождем

Могут возникнуть чрезвычайные ситуации
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянской области 18 сентября ожидают сильный ветер с дождем. Об этом жителей региона предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Местами прольется сильный дождь. Утром и днем порывы восточного ветра усилятся до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью от плюс 2 градусов до плюс 7 градусов. Днем – от плюс 7 градусов до плюс 12 градусов.

Такая погода может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушение электроснабжения, ухудшение дорожных условий, обрушение слабоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев, и т.п.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать необходимые меры безопасности.

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