Жительницу Брянска осудили за торговалю поддельной спортивной одеждой

Жительницу Брянска отправили на обязательные работы за торговлю поддельной спортивной одеждой. На территории бежицкого рынка 56-летняя женщина 25 сентября прошлого года продавала контрафакт под известной торговой маркой, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- У подсудимой изъяли 90 единиц продукции с нанесенными товарными знаками правообладателя, - говорят в надзорном ведомстве -. Компании причинен ущерб на сумму около 440 тысяч рублей.

Женщину приговорили к 120 часам обязательных работ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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