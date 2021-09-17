Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 сентября 2021 13:13

Жительницу Брянска осудили за торговалю поддельной спортивной одеждой

У женщины изъяли 90 единиц продукции
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Жительницу Брянска отправили на обязательные работы за торговлю поддельной спортивной одеждой. На территории бежицкого рынка 56-летняя женщина 25 сентября прошлого года продавала контрафакт под известной торговой маркой, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- У подсудимой изъяли 90 единиц продукции с нанесенными товарными знаками правообладателя, - говорят в надзорном ведомстве -. Компании причинен ущерб на сумму около 440 тысяч рублей.

Женщину приговорили к 120 часам обязательных работ. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».