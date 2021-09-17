В Брянской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов. Всего опасная инфекция унесла жизни 1306 брянцев, сообщают 17 сентября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 часа ковид-19 выявили у 151 человека. Сумели побороть заболевание 148 пациентов. Медики провели 2081 исследование на коронавирус.

Всего в области с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 63200 человек. Среди них 101 иногородний пациент. Выздоровело 58878 человек. Общее число ПЦР-тестов составляет 747972.

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