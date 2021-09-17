Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 сентября 2021 9:56

В Мглинском районе ищут пропавшего 75-летнего Сергея Тарасенко

Пенсионер исчез 15 сентября
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Брянск".

В Брянской области ищут пропавшего 75-летнего Сергея Тарасенко из Мглинского района. Пенсионер живет в деревне Вормино. Он пропал 15 сентября, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы с проседью, карие глаза.

Сергей Федосович был одет в серый пиджак, серые брюки, обут в в темно-серые туфли.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.