В горящей квартире в брянском Сельцо погибли мужчина и женщина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В горящей квартире в брянском городе Сельцо погибли 54-летний мужчина и 40-летняя женщина. Пожар случился ночью 17 сентября на улице Куйбышева. Сообщение о ЧП поступило оперативному дежурному в 1.27, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали две автоцистерны. Оказалось, что горит квартира на втором этаже трехэтажного дома. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы.

В 1.59 огонь удалось полностью потушить.

Из подъезда спасли одного человека. Еще десять жильцов эвакуировали.

Эксперты установят причину пожара.