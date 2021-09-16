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Общество16 сентября 2021 19:30

В Брянске по улице Володарского отремонтировали двор за 5,8 миллиона рублей

В 2021 году в городе в порядок приводят 18 объектов
Надежда ПЕТРУНИНА
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Всего в областном центре привели в порядок уже 78 дворовых территорий.

Всего в областном центре привели в порядок уже 78 дворовых территорий.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске по улице Володарского у одного из домов отремонтировали двор за 5,8 миллиона рублей. Благоустроили дворовые проезды, парковки, установили лавочки, сделали освещение, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Во дворе появились обустроенные детская и спортивная площадки с безопасным покрытием.

В 2021 году в Брянске капитальные ремонты проходят в 18 дворах. Их стоимость составляет 92,4 миллиона рублей. Работы ведут по программе Формирование комфортной городской среды». Всего в областном центре привели в порядок уже 78 дворовых территорий.

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