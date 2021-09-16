В Брянске к 16 сентября запустили 91 котельную из 207

В Брянске во второй день после начала отопительного сезона запустили 91 котельную из 207. Такие данные на шесть часов вечера 16 сентября сообщили к городском комитете ЖКХ.

63 запущенные котельные обслуживает «Брянсккоммунэнерго», 13 - муниципальные, 15 - ведомственные.

Остальные котельные запустят в течение трех дней.

- В первую очередь в работу включатся те котельные, которые обеспечивают теплом социальные учреждения, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В соответствии с нормативными документами, в течение 14 дней с момента запуска котельных проводятся пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.

Отопительный сезон в Брянске стартовал в этом году рано - 15 сентября. В городе топить дома жителей будут 331 котельная, из которых 124 - крышные.