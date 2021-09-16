В томатах из республики Беларусь выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс

Фото: пресс-служба ФГБУ «Брянская МВЛ».

15 сентября 2021 года в Смоленский филиал ФГБУ «Брянская МВЛ» поступили образцы томатов, прибывших из республики Беларусь. .По результатам энтомологической экспертизы в овощах был обнаружен карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Для справки:

западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande) — опасный вредитель, который наносит повреждения декоративным, цветочным, овощным и плодовым культурам. Также он является переносчиком вирусных заболеваний. Вредитель питается прокалывая эпидермис листа и высасывая сок из клеток паренхимы. В местах уколов впоследствии образуются высыхающие участки ткани. После наносимых повреждений трипсами происходит утеря товарных свойств декоративных и овощных растений. Массовое поражение влияет на снижение урожая, а в некоторых случаях растения полностью погибают.