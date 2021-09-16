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Общество16 сентября 2021 19:01

Брянец украл бытовую технику из дачного дома в Карачевском районе

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
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У жительницы Брянска из дачного дома в Карачевском районе местный житель украл бытовую технику. Женщина заявила в полицию, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Полицейские нашли злоумышленника. Похитителем оказался 34-летний ранее судимый житель Карачевского района. Он просто проходил мимо домика заявительницы и решил проникнуть в него. Мужчине приглянулись телевизор, газовая плита и баллон. Их-то он и прихватил с собой.

- На злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. - Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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