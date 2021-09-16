Юбилярше подарил цветы и памятный адрес. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске росгвардейцы поздравили с 70-летием ветерана войск правопорядка. Замечательный юбилей отпраздновала 15 сентября Нина Сергеевна Евсикова, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Женщина 20 лет отслужила в продовольственной службе воинской части внутренних войск МВД России. Поздравления в свой юбилей Нина Сергеевна принимала от военнослужащих Управления Росгвардии по Брянской области, а также сослуживцев.

Юбилярше подарил цветы и памятный адрес. А также пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

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