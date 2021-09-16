Как паспорт нашел владельца

Фото: АО "Чистая планета".

Во вторник мы сообщили о том, что сотрудники нашли на ленте брянского мусоросортировочного комплекса нашли документы, принадлежащие троим жителям нашей области, и просили их откликнуться. Вчера в офис «Чистой планеты» за своим утерянным паспортом пришел один из них - Иван Чехман.

По словам молодого человека, наше сообщение о поиске владельцев документов прочитал знакомый и позвонил ему.

- Даже не могу сказать, при каких обстоятельствах я лишился паспорта. Но в какой-то день стал искать документ и не смог найти. Собирался уже подавать заявление об утере и делать новый паспорт, а тут такая удача! Спасибо сотрудникам «Чистой планеты» за неравнодушие! Теперь уж точно буду более аккуратным и внимательным в обращении с документами, - сказал Иван.

Документы еще двоих жителей нашего региона Евгения Шепелева и Ксении Дятловой по-прежнему находятся в офисе нашей компании и ждут своих владельцев.