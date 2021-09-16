Брянской сироте помогли получить жилье

Сироте из Погарского района помогли получить жилье. 26-летняя местная жительница, осиротевшая в несовершеннолетнем возрасте с 2011 года состояла на очереди, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В марте 2020 года она сама подала иск в суд к администрации Погарского района о предоставлении ей жилого помещения. Суд требование девушки удовлетворил. Решение суда вступило в силу еще в июне 2020-го, но администрация его не исполняла.

- По этому поводу главе районной администрации представление об устранении нарушений, говорят в надзорном ведомстве. - Только после этого девушка получила квартиру.

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