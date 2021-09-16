В Брянске на День города пустят дополнительные автобусы на Курган Бессмертия

В Брянске на День города 17 сентября пустят дополнительные автобусы на Курган Бессмертия. Они довезут горожан вечером к фейерверку и обратно, пишут в группе "Брянский автобус".
После окончания фейерверка жителей развезут 13 дополнительных автобуса. 10 машин поедут по маршруту "Курган - Хлебокомбинат". И три автобуса по маршруту "Курган - Фосфоритный завод".
До Кургана Бессмертия моржно будет добраться от конечных остановок:
- Микрорайон Деснаград - 21:15, 21:35;
- ЖК Мегаполис-парк - 20:35 (5Б), 20:45 (5А), 21:05 (5Б), 21:15 (5А);
- Дизельный завод - 20:15, 20:50;
- Фосфоритный завод - 20:42;
- Бульвар Щорса - 21:20;
- Телецентр - 21:23.
Днем в городе перекрывать движение не будут. Общественный транспорт будет работат по расписанию буднего дня.