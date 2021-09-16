В Дятькове открыли спорткомплекс "Олимп"

В брянксом городе Дятьково 16 сентября открыли спортивно-оздоровительный комплекс "Олимп". Название для него выбрали местные жители. На его возведение потратили около 200 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Комплекс состоит из двух бассейнов с трибуной для зрителей, универсального спортзала, помещений для подготовки и настольного тенниса. Здесь есть сауна, массажный кабинет, солярий, буфет и кабинеты для специалистов.

К концу года в Дятькове планируют сдать крытый ледовый каток.