Житель Почепа забил до смерти знакомого деревянной палкой

55-летнего жителя брянского города Почеп подозревают в том, что он до смерти избил знакомого. Мужчину заключили под страже, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем и вечером 10 сентября подозреваемый был у себя дома по переулку 1-му Клубному. Он выпивал с приятелем. А после избил его деревянной палкой по разным частям тела. На следующий день потерпевший умер в больнице.

- Подозреваемому следователями предъявлено обвинение, - говорят в СУ СКР по Брянской области. - Расследование уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" продолжается.