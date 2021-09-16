Полицейские брянского Почепа просят помочь установить личность погибшей под колесами микроавтобуса женщины

Полицейские брянского Почепа просят помочь установить личность женщины, погибшей в ДТП ночью 16 сентября под колесами микроавтобуса. ДТП произошло на 66 километре дороги на Брянск-Новозыбков. Сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

На вид погибшей 20-25 лет, рост 160-170 сантиметров, волосы каштанового цвета до плеч. На ней была одета синяя кофта с длинным рукавом на молнии, белая кофта, футболка темного цвета с изображением воздушного шара на груди, футболка серого цвета с цветными вставками, джинсы черного цвета с искусственными разрывами на коленях. На ногах - кроссовки темно-синего цвета «Найк», размер 37-38, носки белые с полосой голубого цвета.

Всех, кто по описанию смог узнать женщину, полицейские просят звонить в МО МВД России «Почепский» по телефону 8-48-345-3-03-92.

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