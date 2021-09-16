Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Брасовском районе при столкновении двух иномарок пострадали водители. ДТП случилось около половины четвертого дня в среду, 15 сентября, на 434-м километре трассы М-3 "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

33-летний водитель "Форда Фокус" ехал в сторону Киева. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Хендай Крета". У водителя "Форда" диагностировали травму живота. Его отпустили домой, назначив лечение.

А 36-летнего водитель "Хендай" госпитализировали с ушибом таза.

- Установлено, что водитель автомобиля "Форд Фокус" не имеет права управления транспортными средствами, - говорят в Госавтоинспекции. - Машину поместили на специализированную стоянку.