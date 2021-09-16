В Почепском районе в ДТП погиб пешеход

Пешеходы двигались в нарушение правил дорожного движения по проезжей части в попутном направлении. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Проводят проверку по факту смертельного ДТП в Почепском районе, в котором погиб пешеход, а другой получил различные травмы. Автоавария произошла в четверг, 16 сентября, около половины третьего ночи на 66 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

47-летний мужчина на автомобиле «Форд» ехал в сторону Брянска. Он сбил неустановленных пешеходов. Один из них погиб, а другого госпитализировали с различными травмами.

- Пешеходы двигались в нарушение правил дорожного движения по проезжей части в попутном направлении, и были одеты в темную одежду и не имели световозвращающих элементов, - говорят в Госавтоинспекции. - Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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