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Общество16 сентября 2021 10:26

Директор брянской торговой фирмы погасит долг по зарплате за свой счет

Пяти работникам не выплатили больше 290 тысяч рублей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Директор брянского торгового предприятия погасит долги по зарплате за свой счет. Пяти работникам не выплатили заработную платы на сумму больше 290 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Причина невыплаты - финансовая несостоятельность общества и полное отсутствие имущества, за счет которого возможно погашение задолженности. При этом руководитель предприятия не инициировал процедуру банкротства.

- Прокуратура подала иск в суд и потребовала обязать директора погасить долги по заработной плате за счет личных денежных средств и имущества, - сообщают в надзорном ведомстве. - Суд требования удовлетворил.

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