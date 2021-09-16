Директор брянской торговой фирмы погасит долг по зарплате за свой счет

Директор брянского торгового предприятия погасит долги по зарплате за свой счет. Пяти работникам не выплатили заработную платы на сумму больше 290 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Причина невыплаты - финансовая несостоятельность общества и полное отсутствие имущества, за счет которого возможно погашение задолженности. При этом руководитель предприятия не инициировал процедуру банкротства.

- Прокуратура подала иск в суд и потребовала обязать директора погасить долги по заработной плате за счет личных денежных средств и имущества, - сообщают в надзорном ведомстве. - Суд требования удовлетворил.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».