В брянском Новозыбкове после капитального ремонта открыли музыкальную школу

В брянском Новозыбкове 15 сентября после капитального ремонта открыли музыкальную школу имени Иосифа Кобзона. В здании преобразили актовый зал. На это потратили больше 5,9 миллиона рублей, сообщает «Маяк32».

На открытии побывала делегация во главе с губернатором Александром Богомазом. Директор школы Серафима Каплан показала гостям обновленное здание. Музыкальный театр «Синяя птица» подарил музыкальный номер.

Также гости побывали и в новом спортзале местного профессионально-педагогического колледжа. На его строительство ушло около 48,3 миллиона рублей.

Теперь, кроме спортивного зала, у студентов есть тренажерный зал, а также санитарные комнаты, душ и раздевалки. Открытая спортивная площадка расположена на благоустроенной территории учреждения.

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