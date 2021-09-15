В брянских Клинцах гимназии передали в безвозмездное пользование столовую

В брянских Клинцах гимназии №1 имени Юрия Гагагрина безвозмездно на один год передали столовую. Площадь нежилого помещения - 235,8 квадратных метров. Такое решение 15 сентября приняли депутаты на заседании городского совета, сообщают «Клинцы- Инфо».

С момента принятия данного решения - Решение Клинцовского городского Совета народных депутатов от 17.11.2010 № 5-293 «О согласовании передачи в хозяйственное ведение МУП «Смена» помещений» утратило силу.

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