У жителя Брянска полицейские изъяли 1,6 килограмма наркотика

Еще 200 граммов аналогичного вещества хранились в его квартире. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

В Фокинском районе Брянска полицейские у местного жителя изъяли 1,6 килограмма марихуаны. Внешний вид мужчины вызвал подозрение на наркотическое опьянение, сообщают в правоохранительном ведомстве.

- В сумке задержанного полицейские нашли два полимерных свертка с растительным веществом, говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Еще 200 граммов аналогичного вещества хранились в его квартире.

Задержанного и раньше судили за преступления с наркотиками.

- На брянца завели уголовное дело, - говорят правоохранитли. - За употребление наркотиков без назначения врача фигуранта привлекли к административной ответственности. Сейчас мужчина находится под стражей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».