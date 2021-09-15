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Общество15 сентября 2021 14:02

Брянские водители заметили камеру на новой дороге в первый день после открытия

Ограничение скорости действует только на железнодорожном переезде
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Брянский водитель".

Фото: "Брянский водитель".

Брянские водители в первый день после открытия дороги заметили передвижную камеру фиксации нарушений. Во вторник, 14 сентября, она стояла после кольцевой развязки на будущем пересечении с улицей Горького, если ехать из Володарского района.

Кстати, огарничение скорости до 40 километров в час действует пока только в районе железнодорожного переезда.

Водители сетуют на неправильную разметку полосы для общественного транспорта. На перекрестках недостаточно места для перестроения обычных машин.

Напомним, новую дорогу-защитную дамбу открыли для движения 14 сентября. Магистраль должна избавить от пробок улицу Калинина.