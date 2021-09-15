Брянский водитель выплатил 1,5 миллиона рублей за гибель пешехода

Брянский водитель выплатил полтора миллиона рублей родственникам погибшего по его вине пешеходам. Судебным приставам пришлось для этого в августе этого года запретить любые действия с движимым и недвижимым имуществом виновника аварии, сообщают в пресс-службе УФССП по Брянской области.

Приговор 40-летнему брянцу вынесли в марте прошлого года. В суде установили, что он сбил мужчину, переходящего дорогу по "зебре". Авария случилась на улоице Красный Маяк. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавшего отвезли в больницу. Там он скончался.

Обвиняемый не признавал свою вину. Суд назначил ему наказание - два года колонии-поселения и полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Деньги предназначались для жены и двоих детей погибшего.

- Исполнительное производство по взысканию морального вреда с осужденного водителя было возбуждено в августе прошлого года, - говорят в УФССП по Брянской области. - Должник добровольно не выплачивал причиненный им ущерб.

Сейчас родственники получили все положенные им выплаты.