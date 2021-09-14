В Брянске открыли сквер имени 75-летия образования УМВД

Сквер создали по инициативе брянских полицейских еще в 2019 году, когда ведомство отмечало юбилейную дату со дня образования. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 14 сентября открыли новый сквер имени 75-летия образования УМВД России по Брянской области. Его создали по инициативе брянских полицейских еще в 2019 году, когда ведомство отмечало юбилейную дату со дня образования.

Сквер расположен на улице Романа Брянского рядом с домами №4 и №6, сообщают в мэрии.

- В прошлом году, в рамках программы «Инициативное бюджетирование», здесь обустроили большую спортивную площадку, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - В этом году, в рамках программы «Решаем вместе» – новый сквер площадью 5,5 тысяч квадратных метров.

В сквере вымостили пешеходные дорожки, провели освещение, смонтировав 12 фонарей, установили лавочки. Здесь высадили несколько десятков саженцев, обустроили клумбы. В преддверии открытия территорию украсили 20 кустов роз.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».