Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».
АО «Клинцовский автокрановый завод» приглашает на работу:
1 Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата 65000
руб. Ученик электросварщика.
2 Штамповщик з/плата от 30000 руб.
3 Грузчик-стропальщик з/плата 22000 руб.
4 Машинист мостового крана з/плата 27000 руб.
5 Токарь з/плата от 65000 руб.
6 Сверловщик з/плата от 43000 руб.
7 Фрезеровщик з/плата 47000 руб.
8 Мастер производственного участка з/плата 31000 руб.
9 Слесарь-ремонтник з/плата от 25000 до 35000 руб.
10.Слесарь механосборочных работ з/плата от 44000 руб.
11.Слесарь-инструментальщик з/плата 31000 руб.
12.Слесарь-электромонтажник з/плата от 40000 руб.
13.Технолог по металлопокрытиям з/плата от 30000 до 40000 руб.
14.Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб.
Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе
типовых конфигураций 1С.
15.Главный технолог з/плата от 60000 до 70000 руб.
Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел. 4-45-87.
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