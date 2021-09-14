В Брянске передали в суд уголовное дело банды телефонных мошенников из Самары

В Брянске в суд передали уголовное дело организованной группы телефонных мошенников из Самары. Они обманули 32 жителя Брянска и Брянской области. Злоумышленники «заработали» больше 1,5 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Троих жителей Самары обвиняют по статье «Кража, совершенная с причинением значительного и крупного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой».

По версии следствия, с июня 2019 года по февраль 2020-го обвиняемые нахолодились в Самаре. Они направляли жителям Брянска и Брянской области ложные уведомления о блокировки их банковских карт.

Для их разблокировки людям нужно было направить на указанный номер телефона сведения о номерах банковских карт и CVV-коды. Получив необходимые данные, злоумышленники переводили деньги потерпевших на свои банковские карты, оформленные на случайных лиц.

- Уголовное дело направили в Советский районный суд Брянска, - говорят в надзорном ведомстве. - Обвиняемым грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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