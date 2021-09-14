Амброзия полыннолистная опасный карантинный сорняк

Красивое однолетнее растение с резными листочками имеет и имя красивое — амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia). Родовое название амброзия получила от мифологической пищи богов и душистой мази, которой натирались греческие боги. Понятно и видовое название — полыннолистная: она и правда немного похожа на полынь своими листочками.

На этом всё очарование и заканчивается, потому что эта трава — злостный карантинный сорняк, который замучил уже почти полмира жестокой аллергией.

Амброзия полыннолистная опасна для здоровья человека, а все из-за огромного количества пыльцы, которое она образует во время цветения. Доминирующим проявлением заболевания является аллергическое воспаление глаз и носа, появляются приступы чихания. Эти первые признаки могут вызывать более тяжелые симптомы (повышение температуры, ринит, мигрень, крапивницу, коньюнктевит, бронхиальную астму).

Вред амброзии полыннолистной в районах массового ее распространения огромен. Она причиняет как биологический, так и технологический ущерб окружающей среде, земледелию. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно угнетает культурные растения. Помимо иссушения и истощения почвы, высокорослая и хорошо облиственная амброзия затеняет от солнечного света возделываемые растения, что приводит к резкому снижению, а то и полной потери урожая.

Растения амброзии содержат горькие вещества и при поедании их коровами в молоке появляются неприятные запах и вкус. Силос с примесями амброзии животные едят плохо и неохотно.

Основной способ распространения: завоз семянок сорняка с семенным материалом, продовольственным и фуражным зерном, техническими и прочими грузами из карантинных зон распространения.

Наиболее эффективным способом борьбы в очагах произрастания является метод ручной прополки со сбором всей выполотой растительности и последующим её уничтожением методом сжигания травы, а также химические обработки гербицидами. Данные методы направленны на истощение запасов семян сорняка в почве и предотвращение ее повторного засорения. Но по сей день самый надежный способ уничтожения очага заражения амброзией – это выкорчевывание каждого растения с корнем до наступления фазы цветения. Наиболее подходящее время – июнь или начало июля.

В амброзии полыннолистной корень стержневой с мощным разветвлением, который проникает в глубину до 4 метров. Хорошо развитые растения могут давать от 30 до 40 тысяч семянок, а отдельные экземпляры до 80-100 тысяч. Всхожестью обладают не только семянки, достигшие полной зрелости, но и семянки, убранные в фазе восковой и молочной спелости. В связи с этим необходимо организовывать работы по борьбе с данным карантинным сорняком, чтобы снизить засоренность до минимального уровня. В противном случае скорость распространения амброзии по границе зоны возрастает.

С целью выявление засоренности материала семенами, семянками и плодами отсутствующих или ограниченно распространенных на территории Российской Федерации карантинных сорных растений, а также обычных широко распространенных видов специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» проводится гербологическая экспертиза подкарантинного материала.

Проводимые исследования подкарантинного материала и продукции позволяют отслеживать фитосанитарную обстановку Брянской и Смоленской областей, а также не допустить ввоза и распространения карантинных вредителей и возбудителей заболеваний растений на территории нашей страны.