Брянец из-за квартиры хотел задушить мать и ее сожителя

Жителя брянского Мглина за попытку задушить из-за квартиры мать и ее сожителя отправили в колонию строгого режима. Отбывать наказание он будет 1 год и 6 месяцев. Сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 24-летний молодой человек жил вместе с матерью и ее сожителем. Между ними внезапно вспыхнул конфликт по поводу владения квартирой. Парень попытался задушить претендентов на наследство.

Прошло еще несколько дней и осужденный вновь начал угрожать матери. При этом замахивался на женщину табуретом. Повод – все та же квартира.

- Суд приговорил молодого человека к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор суда в законную не вступил.

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