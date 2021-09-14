В Брянской области изменят маршрут двух пригородных поездов в Комаричском направлении

В Брянской области с 16 по 18 сентября изменят маршрут двух пригородных поездов в Комаричском направлении. На участке Брянск-Льговский – Синезерки проведут ремонт путей, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

С 10.40 до 14.40 железнодорожники отремонтируют 9 километров пути.

На время ремонта два пригородных поезда выполнят укороченные рейсы: №6684 Комаричи - Брянск-Орловский ( с отправлением в 11.09) проследует до станции Синезерки, №6685 Брянск-Орловский - Комаричи отправится в рейс в 14.48 от станции Синезерки.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов пассажиры смогут на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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