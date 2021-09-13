Жительница Брянска два года не платила алименты на ребенка-инвалида

40-летняя жительница Фокинского района Брянска два года не платила алименты на ребенка-инвалида. За это время долг вырос до 200 тысяч рублей.

Четырехлетний малыш находится в Карачевском специализированном доме ребенка на попечении государства, сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области. Его мать в это время не работала. Поэтому алименты ей было платить не с чего.

- Судебные приставы неоднократно привлекали женщину к административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, - говорят в службе. - С ней регулярно проводились профилактические разъяснительные беседы.

В итоге женщина погасила долг, устроилась на работу. Деньги на содержание ребенка регулярно списывают с заработной платы.